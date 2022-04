Cesena, cercasi Ds: occhi puntati su Leandro Rinaudo del Palermo, i dettagli

Il Cesena è alla ricerca di un direttore sportivo, il primo nome sulla lista è Leandro Rinaudo, attualmente nello staff del Palermo come responsabile del settore giovanile

Nuovi volti in vista in casa Cesena. La compagine emiliana, attualmente nel girone B di Serie C, è alla ricerca di un nuovo direttore sportivo per la prossima stagione vista la scadenza di contratto di Moreno Zerbi.