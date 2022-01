Catanzaro, Vivarini: “Vincere a Catania non era facile. Abbiamo meritato i 3 punti”

Il tecnico del Catanzaro Vivarini esulta dopo la vittoria al "Massimino" di Catania per 1-2, che rilancia i giallorossi in Serie C

Vincenzo Vivarini, tecnico del Catanzaro, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Eleven Sports al seguito della vittoria dei giallorossi contro il Catania al "Massimino" per 1-2:

"Volevamo i tre punti e li abbiamo ottenuti. Ho visto dei miglioramenti pazzeschi al 'Massimino' da parte della mia squadra che ha fatto una buona gara, complicata come sapevamo, contro il Catania. Mi è piaciuto lo spirito e l'aggressività dei ragazzi e ritengo che il risultato sia meritato da parte nostra. Sono contento e elogio tutta la squadra. Felice per la vittoria ma anche per il gruppo".