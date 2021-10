Catanzaro, il ds Pelliccioni: “Palermo e Bari da primi posti, vietato sottovalutare”

Le parole del direttore sportivo della compagine calabrese che ha effettuato un bilancio complessivo delle prime dieci giornate del campionato di Serie C

Queste le parole del direttore sportivo del Catanzaro Alfio Pelliccioni, intervenuto in merito all'inizio di campionato nel Girone C di Serie C della sua squadra. L'ultima vittoria conseguita dai giallorossi nel match contro il Latina ha portato i calabresi al secondo posto solitario in classifica, con ben 20 punti all'attivo. Solo 4 le distanze dal Bari capolista, con una situazione tecnica complessiva che vede il Catanzaro tra le squadre favorite per l'approdo diretto in Serie B. Tuttavia - come sottolineato dallo stesso Pelliccioni ai microfoni di catanzarosport24.com - per il salto di categoria ci sarebbero anche diversi altri club oltre ai calabresi e ai Galletti , capaci di conquistare la vetta solitaria del Girone C di LegaPro. Tra queste anche il Palermo di Giacomo Filippi, che ad un rendimento da big del campionato all'interno delle mura amiche del 'Renzo Barbera' sta facendo fronte a prestazioni molto deludenti nei match in trasferta. Ecco le parole di Pelliccioni, che ha evidenziato in maniera significativa la spiccata competitività del torneo e le numerose variabili da tenere in considerazione per il prosieguo della stagione.