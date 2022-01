Catania, Russini: “Patto di ferro con tifosi, mai pensato di lasciare questo gruppo”

Le parole dell'attaccante del Catania, Simone Russini, sulla sua permanenza in maglia rossazzurra

“Ho sempre rifiutato l’idea di lasciare questo gruppo - ammette Russini - poi ho siglato al pari dei miei compagni un patto di ferro con i tifosi. Mi aspetto una crescita totale, che qui posso ottenere. Ho la stima di Direttore, tecnico e compagni. Quel sentimento d’orgoglio c’è sempre, siamo abituati a gestire i momenti difficili perchè non badiamo all’extra campo, scindiamo i problemi dall’avvenimento agonistico altrimenti alimenteremmo un danno. Ci siamo detti una volta di più che prima di scendere in campo a Bari avremmo dato il massimo. Il bottino personale di gol e assist può ancora migliorare anche se non faccio caso a chi segna. Superare quota 6 reti migliorando il record della stagione passata sarebbe ottimo. Curo meglio i movimenti della squadra, a volte sono anarchico, prendo palla per dare superiorità e rompere gli schemi”.