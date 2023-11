Catania, Rocca: “Stagione iniziata non al top, ma possiamo ancora fare grandi cose”

Le parole del centrocampista del Catania, Michele Rocca, sull'avvio di stagione degli etnei.

Dopo la sconfitta contro l’Avellino, il Catania è tornato a vincere nell’ultima giornata di campionato imponendosi con un 2-0 contro il Brindisi. A fare il punto vissuto in casa etnea è il centrocampista Michele Rocca intervenuto ai microfoni del canale televisivo Telecolor.

"C’è un cambiamento iniziato già in preparazione della sfida all’Avellino - riporta tuttocalciocatania.com - gara purtroppo non andata benissimo ma nella quale, nel primo tempo, abbiamo avuto occasioni importanti che non siamo riusciti a sfruttare e l’episodio del rigore poteva cambiare l’inerzia dell’incontro. A fine gara siamo usciti tra i fischi e non è stato facile ma non ci siamo disuniti, cercando di preparare al massimo la partita di Brindisi e fortunatamente è andata bene. Nel calcio contano gli episodi, se non la butti dentro rischi di perdere.

Non avendo iniziato alla grande la stagione poi magari mentalmente la squadra ne risente e non rendi come dovresti, ma questa è la strada giusta secondo me, da una settimana abbiamo cercato di cambiare atteggiamento, mettendo in campo quello che in precedenza è mancato. Le prestazioni le abbiamo anche fatte ma forse è mancata quel pizzico di cattiveria negli episodi, molte partite soprattutto in questa categoria si risolvono così. Forse manca ancora quell’alchimia a livello di gruppo, non è facile trovarla perché siamo tanti calciatori nuovi, ci vuole tempo per sviluppare al meglio il tipo di calcio che richiede il mister.

Il confronto con Grella e lo spogliatoio? E’ stato fondamentale soprattutto allo scopo di fare emergere i valori umani, che non possiamo assolutamente mettere da parte. Tutto inizia con la creazione di un gruppo importante in quello che crei durante la settimana. Tutto dipende da noi, solo noi possiamo rilanciarci e siamo ancora in tempo per fare grandi cose".

