Catania, Piccolo elogia il bomber Moro: “Mi ricorda Suarez”

Antonio Piccolo ha elogiato le caratteristiche tecniche e personali di Luca Moro, capocannoniere del torneo che ha ricevuto i complimenti anche da parte di colleghi illustri del panorama calcistico mondiale

Antonio Piccolo , esterno d'attacco del Catania , è reduce da un infortunio: una lesione del menisco mediale del ginocchio destro che lo ha tenuto fermo ai box per ben quattro settimane. Uno dei più talentuosi calciatori rossazzurri, che ha fatto della sua fantasia sulla fascia destra e del sinistro morbido e potente i suoi marchi di fabbrica, si è dovuto dunque limitare nell'ultimo mese ad osservare le partite disputate dai propri compagni. Queste sono le dichiarazioni rilasciate durante la sua intervista concessa al format televisivo " Solo Calcio" , in onda su Telejonica : " Èstata una sofferenza per me stare fuori ma anche una gioia vedere giocare i miei compagni in queste partite. Al di là delle sconfitte recentemente subite con Foggia e Taranto, penso che le prestazioni siano state ottime, anche sabato scorso concedendo veramente poco".

L'ex Cremonese si è soffermato, in particolare, sul rendimento esaltante di un compagno di squadra: il capocannoniere, a quota 16 reti realizzate, non solo della propria compagine ma dell'intero girone C della Serie C, Luca Moro: "Sta dimostrando tutto il suo valore in questo campionato, per noi è importantissimo. L’arma in più di questo Catania. Lo dicono i numeri. È davvero un ragazzo che lavora, ma anche la squadra gli permette di tirare fuori al meglio le qualità di cui dispone. Per caratteristiche mi ricorda, con le dovute proporzioni, Suarez. Con meno forza fisica ma calcia col destro, sinistro, è altruista, capisce le giocate anche quelle più tecniche. Non è solo un attaccante d’area”.