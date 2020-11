Catania, penalizzazione dimezzata dalla Corte Federale d’Appello: la classifica aggiornata

Può sorridere il Catania.

Buone notizie in casa rossazzurra a pochi giorni dall’attesissimo derby contro il Palermo di Roberto Boscaglia, in programma lunedì sera allo stadio “Renzo Barbera”. Il club etneo, punito lo scorso settembre per violazioni Covisoc con una penalizzazione di quattro punti dal Tribunale Federale Nazionale, ha infatti vinto il ricorso presentato alla Corte Federale d’Appello che ha accolto parzialmente la richiesta del Catania restituendo così due punti in classifica alla squadra.

Ecco il dispositivo:

“Accoglie parzialmente il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, ridetermina la sanzione in 2 (due) punti di penalizzazione in classifica da scontare nella stagione in corso, oltre all’ammenda di € 500,00 (cinquecento/00) a titolo di recidiva. Dispone la comunicazione alle parti, presso i difensori, con PEC”.

Di seguito la classifica aggiornata:

18 Ternana

17 Teramo*

14 Bari*, Turris*, 14 Avellino**

13 Juve Stabia

9 Vibonese**, Foggia*, Catanzaro*



8 Monopoli*, Virtus Francavilla, Catania**



7 Bisceglie**

6 Paganese, Viterbese*, Potenza*

5 Cavese

3 Casertana*

2 Palermo***

–

*(Una partita in meno)

** (Due partite in meno)

*** (Tre partite in meno)

Catania penalizzato di 2 punti; Trapani escluso