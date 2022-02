Catania, Pellegrino: “Tre turni a Baldini errore clamoroso, ha fatto da paciere”

Le parole del direttore sportivo del Catania, Maurizio Pellegrino, sui tre turni di squalifica inflitti al tecnico Francesco Baldini

Tre turni a Baldini: è questa la decisione del Giudice Sportivo per il tecnico il Catania che, nei minuti finali del match contro la Turris, aveva cercato di riportare la calma durante un accenno di rissa creatasi per le proteste di Caneo e dell’entourage del club campano. Una punizione non andata giù al direttore sportivo etneo, Maurizio Pellegrino, espressosi sull'argomento ai microfoni de "La Sicilia".