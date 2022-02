Catania, Pellegrino: “Cessione? Noi positivi. Sogno acquirente con progetti solidi”

Le parole di Maurizio Pellegrino, direttore sportivo del Catania, a margine del ko rimediato contro la Paganese

"C'è grande rammarico per il mancato successo sui campani. Il primo pensiero è per la gente corsa a sostenerci nonostante giorno e orario, l'amarezza è per non aver ricambiato con una vittoria, ma l'impegno e la vostra voglia di vincere non è mai mancata. Non poter vincere è stato difficile da smaltire".