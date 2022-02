Catania, Moro: “Non vedo l’ora di misurarmi con Ibrahimovic e la difesa dell’Inter”

L'attaccante del Catania Moro non vede l'ora di iniziare la sua avventura in Serie A con il Sassuolo ma anche di affrontare Milan e Inter

“Catania è un appuntamento romantico se ami il calcio, perché una tifoseria del genere è linfa vitale. Se ti piace lo sport, non puoi non amarla. Per prepararmi a giocare in Serie A guardo i video di Scamacca, è davvero forte. Sono certo che rispetto alla Serie C mi arriveranno meno palloni sporchi, visto che in massima serie si fanno molti più passaggi rasoterra. Inoltre sono curioso di vedere il VAR all’opera. Ad esempio, in Serie C, se cadi dopo un contatto che tu percepisci come grande ma non è visibile a occhio nudo, nessuno fischia. Personalmente non vedo l’ora di affrontare campioni come Ibrahimovic, ma anche di misurarmi con difese forti come quella dell’Inter“.