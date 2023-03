Catania, Maran: “Felice per la promozione, merita la Serie A. Lodi? Adesso non molla”

Le dichiarazioni dell'ex allenatore di Catania e Pisa tra le tante

Rolando Maran ha guidato il Catania dal 2012 al 2014, con una breve parentesi di tre mesi circa. Ancora oggi l'ex tecnico rossoblu detiene il record per il miglior piazzamento in Serie A nella storia del club siciliano. Ai microfoni di TuttoC, Maran ha rilasciato un'interessante intervista sviscerando diverse tematiche legate all'attualità della società di Pelligra. In particolare, l'ex allenatore di Pisa e Genoa tra le tante si è soffermato sulla promozione in Serie C della formazione guidata da Ferraro e sul simbolo di questa squadra, Francesco Lodi. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni.

"Sono veramente felice per questa promozione, torna tra i professionisti una piazza alla quale sono affezionato per molti motivi e spero sia solo la prima tappa di questa scalata. Un campionato stra-dominato e vinto di slancio con grande merito di tutti. Da chi ha costruito la squadra da chi l'ha guidata e dai giocatori che hanno dato una grande gioia ad una piazza incredibile che a me ha dato tanto".

Maran ha poi proseguito: "Lodi? non ha mai mollato e ora sono sicuro che farà lo stesso. Essere l'allenatore che ad oggi ha ancora il record di punti in serie A di tutti i tempi con il miglior piazzamento di sempre nella storia del Catania mi riempie di soddisfazione e mi onora. Spero però per Catania che questo record venga presto battuto, vorrebbe dire ancora Serie A per una piazza che lo merita".