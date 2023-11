Catania, Lucarelli: “Metà del gol del 2-1 è dei tifosi. La corsa sotto la curva…”

Cristiano Lucarelli ha inaugurato il suo ritorno a Catania con una vittoria in extremis contro la Turris, in cui gli etnei si sono imposti al settimo minuto di recupero del secondo tempo grazie al colpo di testa vincente di Bouah che ha fatto esplodere di gioia il pubblico del "Massimino". Il tecnico livornese ha commentato così in sala stampa questa gara di Serie C: