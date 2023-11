Catania, Lucarelli ad un passo dalla panchina: accordo ai dettagli

Fumata bianca in arrivo per il nuovo tecnico del Catania. Sembrano ormai mancare pochi dettagli per l'approdo di Cristiano Lucarelli sulla panchina rossoblù, dopo una settimana di tira e molla.

Secondo quanto riportato da "La Casa di C", è ad un passo la firma del tecnico sul contratto che lo legherà agli etnei per tre anni, per cui mancano solo gli ultimi dettagli in via di definizione. Il Catania, dopo l'esonero di Luca Tabbiani, ripartirà dunque dal tecnico ex Perugia su cui era forte anche la concorrenza del Brescia.