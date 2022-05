Catania, Lodi: “Rifiutai due volte Palermo. Iachini mi voleva in coppia con Dybala”

Dopo alcuni anni, Francesco Lodi scopre le carte e rivela i retroscena sul suo mancato trasferimento dal Catania al Palermo in Serie A

"Vicenda tristissima visto che è stato escluso un club con 75 anni di storia e un Catania che ha giocato fino a pochi anni fa in Serie A ed era temuto anche da Juve, Inter e Milan. Ho tanti ricordi indelebili che nessuno potrà mai cancellare durante le mie tre avventure in maglia rossazzurra. Ci tengo a sottolineare che ho detto no al Palermo in due circostanze per rispetto dei tifosi rossazzurri. La prima volta fu Iachini a chiamarmi visto che il club rosanero puntava alla A con Dybala ma dissi di no e poi ci fu una seconda richiesta qualche anno dopo dai dirigenti del Palermo e nuovamente la rifiutai. Futuro Catania? È incredibile che Catania non interessi agli sceicchi o ai vari fondi esteri. La città di Catania merita qualcosa di importante. Mi auguro che presto ricominci la risalita e che il Catania torni in A con una nuova proprietà".