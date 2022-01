Catania, l’ex dg Gasparin: “Sigi? Sono stati disastrosi. Spero in investitori validi”

L'ex direttore generale del Catania Gasparin ha espresso il proprio parere sulla Sigi, proprietà attuale del club, e sul futuro degli etnei

Sergio Gasparin, ex direttore generale del Calcio Catania, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulle colonne del quotidiano etneo La Sicilia, facendo il punto sulla situazione delicata del club rossazzurro ed esprimendosi sulla proprietà attuale: "Non conosco i soci della Sigi. Ho vissuto la situazione da esterno ma dico che hanno compiuto un'operazione che merita dieci in pagella sul piano affettivo, ma sotto l'aspetto economico è stato un disastro. Non si poteva rilevare un club con quella massa debitoria, sarebbero servite risorse finanziarie enormi. No so chi ha consigliato loro quell'operazione, sono stati straordinari come affetto, molto meno se si considerano le operazioni economiche. Futuro del club? Adesso il Catania può diventare un pensiero positivo. Con l'azzeramento dei debiti, credo che ci possano essere investitori o realtà legate ai fondi di riferimento che abbiano la lungimiranza di guardare in modo propositivo ad una piazza che ha numeri e bacino di utenza di spessore".