Catania, asta deserta per assegnare il titolo sportivo: ultime speranze per il club?

L'asta per acquistare il Catania va deserta: nessuna proposta per acquistare il club etneo. Il 28 febbraio altra occasione per i rossazzurri

Mediagol ⚽️

La base d'asta si ammontava sul milione di euro. Un prezzo di partenza ragionevole per acquisire il titolo sportivo di un club importante come il Calcio Catania, in una città che vive di sport. Si attendevano le ore 17.00 per l'apertura delle buste con l'udienza fissata alle ore 16.00 dell'11 febbraio, mentre le offerte andavano depositate entro le ore 12.00.

Tuttavia, scoccato il mezzogiorno, non è stata presentata ufficialmente nessuna offerta per acquistare il titolo sportivo del club rossazzurro, con l'asta che di fatto è andata deserta. A questo punto si ritorna nuovamente al Tribunale e al lavoro da parte dei curatori fallimentari. L'obiettivo della compagine allenata da Francesco Baldini è quello di poter continuare a disputare regolarmente il proprio campionato di Serie C. Nel caso di esclusione, tutte le partite disputate nel girone C da Luca Moro e compagni verrebbero annullate. Il 28 febbraio si terrà una nuova asta per cercare un nuovo acquirente del Calcio Catania, per cui i tifosi etnei dovranno ancora aspettare per conoscere il proprio destino sportivo.