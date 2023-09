Catania, Grella: “Serie A? L’importante non è arrivarci ma restarci. Identità chiara”

Il Catania è tornato in Serie C e non nasconde grandi ambizioni. Queste le dichiarazioni del vicepresidente ed amministratore delegato etneo.

"Quello del Catania è un ambiente sano, propositivo. Bisogna capire bene dove si lavora, essere sempre in linea con le idee del club e lavorare. La voglia di svegliarsi ogni mattina, andare in campo o in ufficio con una mentalità propositiva cercando soluzioni è il modus operandi. La Serie A? Non ho una palla di cristallo. Ho sempre pensato che è importante quanto restiamo in Serie A, non quando ci arriviamo. Bisogna costruire una società forte, che quando arriverà lì possa fare anche da protagonista, giocando un calcio che renda orgogliosi tutti i tifosi e che rispecchi un’identità chiara che la società vuole portare avanti”.