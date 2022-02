Catania, Greco: “Stiamo reagendo nel modo migliore, giocando a calcio e dando tutto”

Le dichiarazioni riportate dalla Gazzetta dello Sport del centrocampista del Catania Jean Greco. I rossazzurri rispondono sul campo

"Ci avevano certificato addirittura un -4 che poi è diventato -2. Abbiamo reagito nella maniera migliore: giocando a pallone ed anche bene. Avremmo potuto cedere di schianto, non è successo perché rispettiamo la maglia e i tifosi. Abbiamo un orgoglio tutto nostro, dopo il successo in Campania ci siamo detti che dobbiamo ancora recuperare punti in classifica. Dall’inizio del campionato affrontiamo la stagione al massimo tentando di estraniarci dall’extra campo e so per certo che continueremo a dare tutto".