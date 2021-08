Catania, gli etnei salutano Giosa: risoluzione consensuale con il difensore

Il difensore e il club rossazzurro hanno raggiunto l'accordo per la risoluzione consensuale del legame contrattuale

Dopo poco più di sei mesi dal suo approdo in rossazzurro, Antonio Giosa saluta il Catania. Il club etneo e il difensore, nelle scorse ore, hanno raggiunto l'accordo per la risoluzione consensuale del legame contrattuale. Giosa, che non era stato convocato per la trasferta di Monopoli, chiude la sua esperienza a Catania con 17 presenze e due reti. Di seguito, il comunicato diramato dalla società, attraverso i propri canali di riferimento.