Catania, Ferraù: “Fatto il possibile per mantenere in vita questo club”

Le parole del numero uno della SIGI, Giovanni Ferraù, sulla decisione del Tribunale etneo di prorogare l'esercizio provvisorio fino al 28 febbraio

“Accolgo con una felicità immensa il provvedimento del Tribunale che ha evitato la fine della massima espressione calcistica cittadina per la quale tutti noi ci siamo battuti in questi mesi. Ci sarà una gara competitiva e il nostro augurio è che si presente un gruppo economico potenzialmente forte che possa garantire il gran rilancio del Catania. Noi abbiamo fatto tutto il possibile per mantenerlo in vita e adesso guardiamo avanti con una rinnovata fiducia”.