Catania, F.Baldini: “Un peccato non aver battuto il Bari. Aspettiamo il Catanzaro”

Il tecnico del Catania Francesco Baldini ha commentato il 3-3 del San Nicola di Bari contro la capolista del girone C della Serie C

Un quasi amareggiato Francesco Baldini , tecnico del Catania , ha commentato in conferenza stampa il pareggio pirotecnico per 3-3 al "San Nicola" contro il Bari . I rossazzurri stavano conducendo la gara per 1-3, salvo poi subire la rimonta da parte dei padroni di casa primi in classifica del girone C di Serie C.

"Grande rammarico per aver fatto tre gol e non portato via i tre punti dal San Nicola. Abbiamo giocato a viso aperto contro una squadra di categoria superiore e sono soddisfatto della prestazione. Greco ha fatto bene e si vede che ha un passo che in questa categoria centra poco. Prestazione importante anche se commettiamo degli errori come spesso accaduto in questo campionato. Concediamo troppo e una squadra come il Bari con Antenucci in attacco poi ti punisce. Dal mercato? Mi aspetto dei calciatori che abbiamo voglia di venire a Catania. Simonetti è uno di questi. Adesso pensiamo a domenica prossima visto che al Massimino arriverà il Catanzaro".