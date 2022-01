Catania, F. Baldini: “Il Catanzaro ci ha chiuso gli spazi. Troppi errori individuali”

Il tecnico del Catania Baldini ha commentato la sconfitta in Serie C girone C contro il Catanzaro, terminata 1-2

"Abbiamo commesso degli errori individuali che ci sono costati sempre tanti punti. Dobbiamo crescere non commettendo queste ingenuità difensive. La partita la potevamo anche pareggiare con Sipos ma complessivamente non abbiamo giocato bene. Siamo partiti male sbagliando a livello individuale tante occasioni. Ci sono volte in cui le palle si possono anche mandare in tribuna anziché regalarle all'avversario. Nella ripresa non siamo entrati in campo con la concentrazione giusta e il Catanzaro ha chiuso gli spazi. Adesso non ci resta che cercare di fare risultati su tutti i campi"