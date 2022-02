Catania, Cataldi: “Avevamo voglia di festeggiare insieme. Vittoria in casa mancava”

le dichiarazioni del centrocampista Cataldi post Catania-Virtus Francavilla, gara vinta dai rossazzurri per 1-0 in Serie C

Riccardo Cataldi, centrocampista del Catania, ha rilasciato alcune dichiarazioni raccolte da tuttocalciocatania al seguito della vittoria degli etnei contro la Virtus Francavilla:

“La vittoria era la cosa più importante, soprattutto perché ottenuta davanti ai nostri tifosi. Abbiamo lottato dal primo all’ultimo minuto su ogni pallone, avevamo voglia di andare sotto la curva a festeggiare. Questo stadio così trasmette una carica emotiva che ci fa andare al doppio, senza mai tirarci indietro. L’abbraccio finale ci mancava perché non vincevamo in casa da tanto tempo. Il rammarico più grande era quello di non potere festeggiare"