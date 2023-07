Catania, Bocic si presenta: “In questa città il calcio è vita. Sono scaramantico…”

Milos Bocic , attaccante classe 2000 reduce da una stagione con il Frosinone conclusasi con la promozione in Serie A, è stato acquistato dal Catania in Serie C a titolo definitivo dal Pescara. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Chancebet News circa la scelta del club etneo:

“Sono contentissimo di essere a Catania, perché mi trovo in una città dove il calcio è la vita e io amo questo modo di vivere il calcio. La città è bellissima e con una storia importante perciò non potevo chiedere di meglio. Non considero Catania una tappa di passaggio, sono venuto qua con l’intento di rimanere. Non aggiungo altro perché sono anche un po’ scaramantico e preferisco dare dimostrazioni sul campo”.