Catania, Biondi: “Sognavo di fare gol sotto la curva nord! Mi sono goduto il momento”

Le dichiarazioni del centrocampista del Catania Biondi, autore del gol vittoria contro la Virtus Francavilla in Serie C

Il trequartista del Catania Kevin Biondi è stato il match-winner della ventottesima giornata di Serie C girone C nella sfida contro la Virtus Francavilla , prossimo avversario del Palermo , battuto proprio 1-0. Queste le dichiarazioni del calciatore etneo riportate da tuttocalciocatania.com:

"E’ un momento in cui sto trovando continuità, ho ripreso il ritmo partita, mi sento bene in termini di fiato e gambe, spero di potere continuare su questi livelli. Come ha detto anche il mister, con lui ci siamo confrontati dopo un inizio difficile per entrambi guardandoci negli occhi, abbiamo stretto un patto tra di noi. Quando ci siamo conosciuti il nostro rapporto è decollato, spero di continuare a giocare con questa continuità. Lo spettacolo dei tifosi allo stadio? L’orgoglio è tanto, da catanese non mi era mai capitato di segnare sotto la Nord e sognavo di farlo fin da piccolo, la prima cosa che ho fatto è stata quella di correre e godermi il momento. A esultanza finita la pelle d’oca è stata la sensazione che mi è rimasta. Ero anche sotto gli occhi della famiglia e mio padre soprattutto, quindi sono doppiamente contento”.