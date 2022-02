Catania, Biondi: “In campo dimentichiamo fatti extracampo. Spereremo fino alla fine”

Le parole del centrocampista del Catania, Kevin Biondi, sul momento vissuto dagli etnei: divisi tra campo e vicende societarie

"Da catanese vivo questa stagione con grande trasporto. E. come me, anche i miei compagni sono sulla stessa lunghezza d'onda. Ci teniamo, vogliamo migliorare e giocare. Spero fino alla fine della stagione, lo chiedo per noi e per i tifosi. Tentiamo di tenere fuori i fatti extracampo. Quando tocchiamo il pallone, in quell'ora e mezza di gioco, dimentichiamo tutto".