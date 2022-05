Catania, Bifera: “Grande delusione, la squadra avrebbe fatto buoni playoff. Ora…”

L'ex portiere del Catania, Francesco Bifera, ha rilasciato un'intervista in merito al fallimento della società etnea

“Grande delusione per l'epilogo della stagione, Francesco Baldini è stato un buon allenatore, peccato che sia stato perso. Nei playoff la squadra avrebbe fatto bene. So quanto i catanesi stiano soffrendo, possibile che non c’era nessuno in grado di rimediare a una storia che si è persa? Riemergere dai dilettanti è difficile. Bisogna recuperare, ma con impegno a Catania ce la possono fare. Sono falliti altri club, Fiorentina, Parma… adesso si ricostruisca con serietà. Ormai inutile piangere sulle occasioni mancate. Si deve ripartire”.