Catania, Baldini: “Il futuro un’incognita. La rabbia mi passa pensando alla squadra”

Il tecnico del Catania Francesco Baldini ha rilasciato alcune dichiarazioni alla vigilia del match di Serie C contro la Turris

Francesco Baldini , tecnico del Catania , ha tenuto una conferenza stampa alla vigilia della sfida di Serie C girone C in programma domani contro la Turris :

"E’ un momento difficile per tutti quanti. I tifosi da diversi anni soffrono, io da marzo dell’anno scorso mi sono buttato a capofitto su questa realtà non mettendo in discussione niente, i ragazzi con voglia di lottare in qualsiasi momento. Non vedo l’ora che si capisca bene qual è il futuro del Catania perché la gente se lo merita. Mi auguro che ci sarà l’avvento della nuova società. E’ importante traghettare la squadra prima possibile in acque calme ed ho bisogno dell’aiuto di tutti. Abbiamo lavorato tanto e su tutti i fronti. C’è un po' di stanchezza com’è normale che sia però non mollo, non molliamo. Mi riferisco a chi sta intorno alla squadra, a tutti i componenti dell’area sportiva che stanno trascinando questa società. Stiamo veramente tutti quanti facendo tutto. Ci mettiamo a fare tra poco i giardinieri e sistemiamo il campo, io stesso ogni tanto tappo qualche buca del terreno di gioco. E’ giusto che la gente lo sappia. Quando leggo determinate cose di chi non capisce niente di quello che stiamo passando mi viene la rabbia, però poi mi passa subito e penso semplicemente alla squadra”.