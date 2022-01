Catania, Baldini: “A Bari abbiamo dimostrato di pensare solo al campo. Catanzaro…”

Il tecnico del Catania Baldini ha presentato in conferenza stampa la sfida contro il Catanzaro, valida per la quinta giornata del girone di ritorno in Serie C girone C

Francesco Baldini, tecnico del Catania, ha tenuto una conferenza stampa alla vigilia del match contro il Catanzaro. La compagine etnea è reduce dal pareggio pirotecnico contro la capolista a Bari, terminato 3-3, mentre i calabresi hanno impattato in casa contro il Palermo con uno 0-0.

"Il Catanzaro è una squadra costruita per vincere, con giocatori importantissimi ma sono convinto che i nostri ragazzi saranno concentrati e pronti a fare la prestazione. Sono convinto che il Catanzaro venga a prenderci alti e a darci tanta pressione, hanno difensori forti che accetteranno l’uno contro uno dietro, quindi in fase di palleggio dovremo stare molto concentrati. Di contro abbiamo provato a lavorare su cose concrete per poter mettere in difficoltà il Catanzaro. Abbiamo voglia di trascinare la nostra gente, il nostro popolo anche domani. Mi auguro che ci siano tante persone allo stadio, noi abbiamo bisogno di loro. E’ bello parlare di campo e di un pallone che rotola dopo tante vicissitudini. Non è assolutamente facile convincere i giocatori ad accettare Catania in questo periodo. Ho detto che volevamo solo giocatori che venissero con lo spirito giusto. Con i ragazzi parliamo solo di campo e di calcio. Non si preoccupano di tutto quello che circonda in questo momento la società, lo hanno dimostrato anche a Bari e lo dimostreranno partita dopo partita".