Castagnini: “Gare al Barbera tutte uguali, dipende da noi. Damiani e Felici…”

Le dichiarazioni di Renzo Castagini, ds del Palermo, intervenuto a pochi minuti dall'inizio del match tra i rosanero e l'ACR Messina

"Le gare al Barbera sono tutte uguali, con le squadre che vengono qui per difendersi, aspettarci e ripartire. Le insidie sono sempre le stesse, dipende tutto da noi e dalla prestazione che facciamo. Se interpretiamo la partita nel modo giusto possiamo fare bene, anche perchè credo che i valori siano diversi tra le due squadre. Siamo contenti perchè la squadra ha voglia di fare, che adesso pressa in maniera costante. C'è sicuramente da migliorare, però tutto sommato siamo felici per il momento in cui è arrivato Baldini. Damiani? Abbiamo preso anche Felici e fatto uscire Peretti che ci sembrava chiuso. Ci siamo mossi secondo le nostre previsioni".