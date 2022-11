Carrarese-Ancona: in tribuna presente l’ex Palermo Silvio Baldini

Silvio Baldini presente in tribuna allo stadio "Dei Marmi" per Carrarese-Ancona

Senza squadra ormai da più di un mese dopo le dimissioni rassegnate a Perugia , Silvio Baldini è tornato nello stadio che alcuni anni fa lo ha fatto risaltare nelle cronache nazionali. Il tecnico toscano è, infatti, presente oggi sulle tribune dello stadio "Dei Marmi" per assistere al match tra Carrarese e Ancona , valido per la 16a giornata del girone B di Serie C.

L'ex Palermo non ha mai perso l'amore per la Carrarese, viste le sue origini e il suo trascorso sulla panchina gialloblu di cui è stato il legittimo proprietario per quattro intensi anni dal 2017 al 2021, sfiorando di ottenere la promozione in Serie B.