Campobasso-Palermo, i convocati di Cudini: il tecnico ritrova due titolari

La sfida tra Campobasso e Palermo è in programma alle ore 17:30 allo Stadio "Nuovo Romagnoli": ecco i convocati

Sono ventitré i calciatori del Campobasso convocati dal tecnico Mirko Cudini per la sfida contro il Palermo, in programma alle ore 17:30 allo Stadio "Nuovo Romagnoli". L'allenatore rossoblù, per l'occasione, ritrova la coppia di centrali titolari Dalmazzi e Menna, che sembrava potessero saltare la gara valevole per la venticinquesima giornata del campionato di Serie C-Girone C.