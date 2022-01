Campobasso, il ds De Angelis: “Bari e Avellino le squadre più complete”

Le dichiarazioni rilasciate da Stefano De Angelis, direttore sportivo del Campobasso, su Bari e Avellino. Ma non solo...

Parola a Stefano De Angelis. Intervistato ai microfoni di Prima Tivvù, il direttore sportivo del Campobasso si è espresso in merito alle trattative relative alla sessione invernale di calciomercato ma non solo. Il dirigente del club rossoblù ha parlato delle favorite del Girone C di Serie C. "Come tutti del resto, anche per questa sosta ci stiamo guardando intorno. E' un mercato particolare, fatto di scambi. Stiamo aspettando, per cercare la giusta situazione. Avellino? E' una squadra importante, costruita bene, ha giocatori di altissimo livello, è insieme al Bari la squadra più completa del girone. Penso che i giocatori che hanno, anche le seconde linee, siano fuori portata per il Campobasso", le sue parole.