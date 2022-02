Campobasso, Cudini sfida il Palermo: “Gara difficile, ecco cosa chiedo alla squadra”

Le dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa dal tecnico del Campobasso in vista della sfida contro il Palermo: "Chiedo una prestazione di livello"

"Contro il Palermo sarà difficile". Lo ha detto Mirko Cudini, intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida contro il Palermo, in programma alle ore 17:30, allo Stadio "Nuovo Romagnoli". Reduce da tre risultati utili di fila e dal pareggio ottenuto contro il Taranto, il tecnico del Campobasso si è espresso sul momento della formazione rossoblù, che occupa attualmente il quattordicesimo posto della classifica del Girone C di Serie C a quota ventisei punti. Frutto di sei vittorie, otto pareggi e nove sconfitte.