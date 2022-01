Calciomercato Turris, il dg Primicile: “Franco resta con noi. L’Avellino non ha…”

Il direttore generale della Turris Primicile ha confermato la permanenza di Franco nel club di C, respingendo le avance dell'Avellino

"Daniele si è allenato tutta la settimana, poi in questi ultimi giorni le sirene di mercato lo hanno un po' distratto. Abbiamo preferito non convocarlo perché è vero che c’era una trattativa in atto con l’Avellino, che probabilmente non sarà conclusa. Daniele è una calciatore della Turris e rimarrà con noi fino a giugno. Noi gli abbiamo fatto una nostra proposta che ritengo importante, il calciatore non ha detto no a noi, ma neanche sì. Si è voluto prendere qualche giorno di riflessione, anche perché aveva avuto questa proposta dall’Avellino che aveva anche preso in considerazione, ma ciò non significa che ha preferito l’Avellino alla Turris. Ha messo nelle mani della società la scelta di decidere se aprire o no una trattativa con l’Avellino. Siccome è un calciatore che va in scadenza, avevamo intrapreso la strada di una trattativa con l’Avellino che però non ha soddisfatto le esigenze della società Turris, quindi Daniele resta a Torre del Greco e non è escluso che possa rinnovare”.