Calciomercato Piacenza, non solo Accardi: ufficiale l’arrivo di Vincenzo Plescia

Cresciuto nelle giovanili del Palermo, Plescia arriva a titolo temporaneo dell'Avellino, club in cui ha disputato la scorsa stagione con 26 presenze e 2 gol in Serie C. Con gli irpini è stato protagonista dei playoff di categoria, in cui la compagine biancoverde è stata eliminata proprio dal Palermo, futuro vincitore del torneo. Gli ultimi sei mesi in forza alla Carrarese, Plescia non ha collezionato però neanche un minuto con i toscani sempre in Serie C.