Calciomercato Palermo, partito il toto-attaccante: sondato Coda ma c’è concorrenza. Situazione e dettagli

Incassata la prima promozione, il Palermo pensa già alla prossima stagione.

La dirigenza rosanero ormai da diverse settimane è al lavoro per rinforzare l’organico in vista del prossimo campionato di Serie C, torneo ben più complicato e competitivo rispetto a quello che si è appena concluso. Il club di Viale del Fante partirà da alcune certezze: il caso del portiere Alberto Pelagotti; i difensori Masimiliano Doda, Edoardo Lancini, Andrea Accardi e Roberto Crivello; i centrocampisti Malaury Martin e Alessandro Martinelli e gli attaccanti Mario Alberto Santana e Roberto Floriano.

Il duo Sagramola-Castagnini, dunque, avrà l’arduo compito di trovare innesti che possano far fare il salto di qualità alla squadra e allestire una rosa di livello per cercare di puntare alla promozione in cadetteria fin da subito, come richiesto dalla proprietà. Non avendo rinnovato il contratto né a Giovanni Ricciardo – accasatosi al Seregno -, né a Ferdinando Sforzini, ancora in attesa di possibili chiamate, il reparto da puntellare con maggiore attenzione è l’attacco. La dirigenza rosanero – racconta infatti l’odierna edizione del ‘Giornale di Sicilia’ – si sta muovendo su altri profili, sondando diversi giocatori tra svincolati ed elementi in uscita dalle proprie squadre.

“È stata fatta una valutazione su Coda, liberatosi dal Benevento, che però avrebbe offerte più vantaggiose da categorie superiori. Stessa situazione per Marras, svincolatosi dal Livorno, sulle cui tracce ci sono altri club di Serie B. I rosa hanno inserito nel proprio taccuino anche Costantino della Triestina, attualmente in prestito al Bari. Un nome che si aggiunge ad un elenco già di per sé abbondante, con lo svincolato Paponi in cima alla lista, seguito da Comi della Pro Vercelli, Biasci del Carpi, Simeri del Bari, Forte della Juve Stabia, Di Piazza del Catanzaro, Gliozzi del Sassuolo (reduce da un prestito al Monza) e Sarao della Reggina. Per molti di questi, chiaramente, Sagramola e Castagnini attendono la fine dei campionati in modo da valutare le loro prestazioni in queste ultime settimane di attività, prima di affondare il colpo. L’attacco rimane dunque il principale reparto da rinforzare, considerando anche l’intenzione di riportare in Sicilia i giovani Felici, Silipo e Lucca. I primi due sono tornati al Lecce e alla Roma, il terzo è svincolato e si cerca un’intesa”, si legge.