Calciomercato Monopoli, in arrivo Rossi della Lazio: è il primo colpo di gennaio

Il club pugliese è ad un passo dal mettere a segno il primo colpo nel mercato invernale

Si muove il Monopoli per quanto riguarda il mercato in entrata. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, il club, sarebbe ad un passo dal chiudere per l'attaccante classe '97 Alessandro Rossi della Lazio. Il calciatore dovrebbe approdare nel club pugliese già domani anche se verrà tesserato a partire dal 3 gennaio, con l'apertura del mercato invernale. I due club avrebbero raggiunto l'accordo sulla base di un prestito con diritto di riscatto e controriscatto.