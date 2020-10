Calciomercato Catanzaro, ufficiale l’arrivo di Felice Evacuo: il comunicato del club

La notizia era nell’aria, adesso è ufficiale: Felice Evacuo è un nuovo giocatore del Catanzaro.

L’esperto attaccante classe 1982, dopo lo svincolo dal Trapani, ha firmato un contratto che lo legherà alla società giallorossa fino al 30 giugno 2021. Di seguito, il comunicato diramato questa mattina dal club calabrese.

“Felice Evacuo è ufficialmente un calciatore del Catanzaro. Con il perfezionamento di tutti i necessari adempimenti burocratici, l’esperto attaccante campano, nelle ultime tre stagioni al Trapani, può vestire finalmente la maglia giallorossa. Si tratta di un importante colpo di mercato quello portato a segno dal dg Diego Foresti e dal ds Massimo Cerri. Diciannove presenze e due reti lo scorso anno in serie B, Evacuo è stato protagonista anche della promozione in cadetteria del club siciliano, con venti reti segnate complessivamente nelle due stagioni di serie C. E’ un calciatore con grande esperienza nella categoria, e negli anni passati ha vestito, tra serie B e serie C, le maglie di Alessandria, Parma, Novara, Benevento, Nocerina, Spezia, Frosinone, Avellino, Torres, Viterbese, Florentia Viola e Turris, e nel suo curriculum ci sono anche due presenze in serie A con la maglia della Lazio. Ben 246 le reti complessive al suo attivo nei campionati professionistici, e in 12 stagioni è andato in doppia cifra. Evacuo si lega al Catanzaro con un contratto di un anno”.