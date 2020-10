Calciomercato Catanzaro, il dg Foresti: “Noi su Pazzini? Ecco come stanno le cose”

Parola a Diego Foresti.

Diversi sono stati i temi trattati dal direttore generale del Catanzaro, intervistato ai microfoni di ‘TuttoC.com’: dal momento della compagine calabrese, che il prossimo 4 novembre sfiderà il Palermo di Roberto Boscaglia dopo il rinvio a seguito dei diversi casi di positività emersi tra i rosanero, al possibile approdo dell’esperto attaccante ex Hellas Verona, Giampaolo Pazzini, attualmente svincolato.

“Stiamo facendo molto bene, direi che forse ci mancano solo i due punti di Caserta. Lì dovevamo uscire con la vittoria, dieci punti con due partite in meno sono un buon bottino. Ricordiamo anche che non siamo potuti scendere in campo con Trapani e Palermo per le varie vicissitudini. Voglio soltanto pensare che siamo sulla strada giusta, stiamo lavorando tanto ed il lavoro paga sempre. Un rendimento migliore in casa per il momento? Vincere fuori ci darebbe autostima e tanto entusiasmo, ci sono ragazzi arrivati a fine mercato che stanno cominciando a dare il loro contributo. Siamo ancora un cantiere aperto ma è stata costruita una squadra capace di giocarsela con tutti e così sarà”, sono state le sue parole.

COVID E TERNANA – “In questo momento noi siamo preparati e pronti per andare avanti, la prima ondata di questo virus ha fermato il mondo e non eravamo pronti. Oggi è una situazione diversa. Facciamo tamponi, siamo controllati anche se si parla sempre di campionati falsati per i tanti rinvii. Possiamo e dobbiamo andare avanti, dare qualche sorriso in più ai tifosi con tanti settori che si sono dovuti fermare. Non è il calcio che ci piace ma c’è chi sta peggio di noi, possiamo anche fare dei sacrifici in più per andare avanti. Domenica arriva la Ternana? Sono sicuro che possiamo giocarcela con tutti, andiamo su un campo difficile dove loro non hanno ancora subito un gol. Siamo costruiti per arrivare in alto. E’ la prima volta che affrontiamo una squadra che è stata costruita per vincere, se sono primi non lo sono per caso. Dobbiamo pensare a noi stessi e Terni viene nel momento giusto per prendere dei punti fuori casa”.

PAZZINI – “C’è stato qualcosa? Solo una chiacchierata con un amico comune prima di prendere Evacuo, niente di che senza mai parlare né con il procuratore, né con il ragazzo. Era solo un’idea per venire in una città importante come Catanzaro, ma non c’è stata alcuna trattativa. La ciliegina è stata Evacuo. E’ stato un ottimo mercato, abbiamo preso i giocatori che volevamo inserendo calciatori esperti e abituati a vincere. Il nostro obiettivo è arrivare il più in alto possibile, ripeto domenica comincerà veramente il nostro campionato. Di Piazza, Curiale ed Evacuo? Sono giocatori importanti per questa categoria, in questo momento sono stati schierati tutti ma ha fatto gol solo Evacuo e aspettiamo gli altri due. Abbiamo giocatori che in questa categoria possono fare la differenza”, ha concluso Foresti.