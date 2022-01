Calciomercato Catanzaro: dopo Iemmello ad un passo anche l’islandese Bjarkason

Il classe 2000 Bjarkason pare ormai molto vicino al club calabrese. L'islandese arriverebbe dal Venezia con la formula del prestito

Il Catanzaro, squadra militante nel Girone C di Serie C, è pronta a mettere a segno l'ennesimo colpo di mercato della sessione invernale. Il giocatore in questione, pronto a vestire la maglia giallorossa, è Bjarki Steinn Bjarkason, ala sinistra islandese classe 2000. Il ventunenne proviene dal Venezia, squadra con la quale ha esordito in SerieA contro il Milan la scorsa domenica (9 gennaio 2022), partita che ha visto i rossoneri mettere a segno tre reti. Compagine di Pioli che ha trionfato in laguna, grazie alla firma dell’ormai quarantenne ZlatanIbrahimović e alla doppietta di Theo Hernández, lasciando a zero gli Arancioneroverdi. La giovane promessa islandese, secondo quando riportato da Trivenetogol, sarebbe ormai ad un passo dal trasferirsi con la formula del prestito al club calabrese sotto la guida del mister AntonioCalabro. Il Catanzaro occupa la settima posizione della classifica del girone C di Serie C, avendo totalizzato trentadue punti, in virtù di otto vittorie, otto pareggi e quattro sconfitte, una delle quali arrivata nel corso delle ultime cinque giornate di campionato. Visto l’ampio distacco dalla capolista del torneo, il Bari, che guida stabilmente la classifica del girone con quarantaquattro punti, ben sette in più rispetto alla seconda, il Monopoli di mister AlbertoColombo, l'unico realistico obiettivo del Catanzaro sembrerebbe ormai rimanere in zona Play-Off. Bjarki Steinn Bjarkason potrebbe trovare spazio negli schemi di mister Antonio Calabro in qualità di ala sinistra, alternandosi con Jari Vandeputte, venticinquenne ex Vicenza acquistato dai giallorossi nell’ultima sessione di mercato estiva. Un’altra alternativa per Calabro sarebbe quella di schierare il classe 2000 come una delle due punte nel modulo 3-5-2; in questo caso il reparto offensivo composto da Massimiliano Carlini e Pietro Cianci, arricchito dall'arrivo del bomber Pietro Iemmello, godrebbe di un'ulteriore opzione per cercare di migliorare il rendimento non esaltante registrato nella prima metà della stagione in corso.