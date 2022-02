Calciomercato Bari, Di Gennaro saluta i “galletti”: l’ex Palermo firma col Taranto

Dopo aver risolto il proprio contratto con il Bari, l'ex regista del Palermo Di Gennaro si accasa al Taranto, sempre nel girone C di Serie C

Dopo alcuni giorni alla ricerca di una nuova squadra, non solo Di Gennaro è rimasto nel girone C della Serie C ma non ha nemmeno dovuto spostarsi dalla Puglia. Infatti, l'ex Lazio e Salernitana ha firmato un contratto che lo legherà al Taranto, come comunicato dallo stesso club rossoblù: