Calciomercato Avellino, attaccante cercasi: trattativa avviata per Iemmello

L'Avellino lavora sui possibili acquisti a poche settimane dall'apertura della sessione invernale di calciomercato

L'Avellino si muove sul mercato in vista dell'inizio del nuovo anno. Particolare attenzione al reparto offensivo, che gli irpini puntano a rinforzare a gennaio. In tal senso sarebbero stati avviati contatti con il centravanti del Frosinone, Pietro Iemmello .

Il calciatore avrebbe fino ad ora trovato pochissimo spazio in squadra, collezionando appena 47 minuti in campo. Reduce da svariate esperienze in Serie A e B, Iemmello, ha militato per l'ultima volta in terza divisione nella stagione 2015/16 con la maglia del Foggia. Ora, l'attaccante originario di Catanzaro, potrebbe rilanciarsi proprio ripartendo dalla Serie C.