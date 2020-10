Calciomercato Arezzo, colpo Cerci: l’ex Roma e Milan riparte dalla Serie C, i dettagli

La sessione estiva di calciomercato ha chiuso i battenti lo scorso 5 ottobre, ma l’Arezzo piazza un colpo a sensazione ben oltre il gong virtuale, attingendo dal ricco bacino dei calciatori svincolati.

Alessio Cerci, ex attaccante esterno di Roma e Milan, sposa la causa amaranto e si lega al club toscano per le prossime tre stagioni. Reduce dall’esperienza alla Salernitana, il pupillo dell’ex commissario tecnico della Nazionale azzurra, Gian Piero Ventura, riparte dalla Serie C.

Reduce da un’esperienza professionale non proprio esaltante con la maglia della Salernitana, scandita da appena dieci presenze nell’ultimo campionato di Serie B, Alessio Cerci è pronto a rimettersi in discussione in una categoria complessa ed estenuante come l’attuale Serie C. E’ infatti ufficiale il suo approdo all’Arezzo e l’esterno offensivo, non solo si è già sottoposto alle visite mediche di rito ed ha firmato il contratto che lo legherà al club toscano per le prossime tre stagioni, ma è stato anche presentato in data odierna alla stampa.