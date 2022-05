Brunori: “Juventus? Penso solo al Palermo. In caso di promozione in B prometto…”

Le dichiarazioni di Matteo Brunori, che ha deciso la semifinale con la Feralpisalò, in vista di Padova-Palermo, finale playoff di Serie C

Il calciatore simbolo del Palermo 2021/2022 è senz'altro Matteo Brunori. Il bomber italobrasiliano, arrivato in rosanero in prestito secco dalla Juventus, ha realizzato ben ventotto reti nell'attuale stagione ed ha ancora altre due gare, valide per la finale dei playoff di Serie C contro il Padova, per raggiungere il record dei trenta gol di Toni. Brunori è stato intervistato ai microfoni di Eleven Sports nel corso del format ParliamoC, all'indomani del successo per 1-0 contro la Feralpisalò: