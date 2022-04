Bari, verso il Palermo: lavoro atletico e sfide a tema. In gruppo Scavone, Pucino…

Il Bari di Michele Mignani si appresta ad affrontare il Palermo di Silvio Baldini nell'ultima giornata del Girone C di Serie C

Gli ultimi novanta minuti della regular season. Il Palermo di Silvio Baldini sarà ospite del Bari di Michele Mignani nella gara valida per la trentottesima giornata del Girone C di Serie C. Per il club di De Laurentiis domenica sarà il giorno della festa promozione, agguantata a Latina con ben tre turni d'anticipo. Il fischio d'inizio di Bari-Palermo è previsto per le ore 17.30 allo stadio San Nicola in cui accorreranno in massa i tifosi biancorossi, intenti a festeggiare il salto di categoria in Serie B.