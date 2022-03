Bari, Simeri: “Non è un match point ma sarà importante. Vivarini un padre per me”

Le parole dell'attaccante del Bari Simeri a pochi giorni dal big match di Serie C giorne C contro il Catanzaro

Simone Simeri , attaccante del Bari arrivato a quota quattro reti in questo campionato, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di RadioBari in vista del big match di Serie C contro il Catanzaro di Vivarini , suo ex tecnico proprio con i "galletti":

“Secondo me non è un primo match point, anche se la classifica ci dice che è uno scontro diretto per la promozione. Però tutte sono importanti, con le squadre che lottano per la salvezza abbiamo faticato. Forse meglio giocare con avversarie del genere perché ti mettono in condizione di dare il 100% sotto il profilo mentale e fisico. Se dovessimo vincere, non avremmo vinto il campionato, ma nemmeno il contrario. E’ una partita che però può dare strada spianata. Con il mister Vivarini ho rapporto eccezionale. Mi sono sentito spesso in questi anni, mi ha fatto anche da padre, mi ha insegnato tanto. Tante volte ci siamo chiusi in uno sgabuzzino a parlare e mi ha insegnato tanti movimenti che non capivo. Per me è importante, non vedo l’ora di salutarlo domenica”.