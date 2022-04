Bari, Scavone: “Io cresciuto nel Sudtirol ma non ha la stessa storia dei biancorossi”

Gara speciale per Scavone del Bari contro il Sudtirol, che apre la Supercoppa di Serie C tra le vincenti dei gironi e della Coppa Italia C

"Per me è una partita particolare: sono cresciuto nel settore giovanile del Sudtirol e sono contentissimo per loro e per questo traguardo storico. Questa partita per me è una doppia gioia. La storia del Sudtirol non è lunga come quella del Bari. La nostra promozione? Per me ha il sapore della rivincita. Quando senti la stima del mister e della società fa piacere. Ho cercato di essere un punto di riferimento con il mio atteggiamento".