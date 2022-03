Bari, Pucino: “Mignani? Parola d’ordine ‘equilibrio’. Quel giorno in cui Polito…”

Il difensore del Bari Pucino ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali dell'attuale capolista del girone C di Serie C

"Quando arrivi in un posto dove la città è bella e tranquilla è più facile trovarsi bene. Io e Terranova ci siamo ritrovati qui dopo l'esperienza al Sassuolo, in cui vivemmo insieme per un mese e mezzo. Lì avevamo l'obiettivo di salvarci in Serie A. Ci siamo ritrovati qui per un altro grande obiettivo e sono molto contento di poterlo ottenere al suo fianco, siamo quasi sempre insieme al campo e scherziamo insieme come due fratelli. Dopo tanti anni a buoni livelli in Serie B ho trovato solo una persona quando mi sono girato ed era il direttore Ciro Polito. Ci sono allenatori che ti lasciano tanto a livello umano. Altri ti lasciano tanto a livello tecnico-tattico, alcuni spostano gli equilibri nelle squadre. Questo Bari secondo me rispecchia quello che è l'allenatore: una persona molto pacata, decisa in quello che fa. Difficilmente ho sentito urlare il mister o fare sfuriate, a meno che non ci vede proprio calati nell'allenamento come è potuto succedere qualche volta. Lì è giusto che l'allenatore si faccia sentire. Non è mai andato oltre una determinata linea, quelle sono cose che il giocatore ti riconosce sempre. Il mister è una persona buona, un allenatore bravo che sa la forza della propria squadra. Ci lascia liberi di esprimerci. La parola giusta per lui è l'equilibrio, sia per come ci vuole in campo sia per come è lui".