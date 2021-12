Bari, Polito: “Match non decisivo, Avellino forte. Mercato? A gennaio vedremo”

Le parole di Ciro Polito, direttore sportivo del Bari, rilasciate nel pre-partita del match tra i galletti e l'Avellino

Il posticipo tra Avellino e Bari chiude la sedicesima giornata del girone C di Serie C , match in programma alle ore 21. La compagine allenata da Piero Braglia non perde in campionato dal 3 ottobre, nella sfida contro il Monterosi Tuscia , da lì cinque vittorie e quattro pareggi. Il filotto positivo di risultati ha lanciato i campani al sesto posto dopo un inizio di campionato difficoltoso. I biancorossi guidano invece la classifica con quattro punti di vantaggio sul Palermo secondo. I rosanero hanno vinto lo scontro diretto contro il Monopoli , si sono quindi avvicinati proprio al Bari , mettendo pressione agli uomini di Michele Mignani in vista del difficile match di stasera.

"Una bella partita, ma non decisiva, a prescindere dal risultato. Scenderemo in campo come sempre, cercando di portare il massimo risultato a casa. Un successo allungherebbe la nostra serie positiva, ma non cambierà nulla perchè il campionato è lungo e insidioso. L'Avellino è stato costruito per vincere. L'anno scorso ha perso in semifinale playoff contro il Padova, che è una signora squadra. Si sono rinforzati con giocatori come Di Gaudio, anche se hanno avuto un inizio di stagione che non si aspettavano. Affrontiamo certamente una squadra costruita per vincere il campionato e che adesso vive un buon momento di forma. Mercato? Ancora non abbiamo deciso di effettuare operazioni. Mancano ancora quattro partite, vedremo alla sosta. Abbiamo giocatori di qualità. Quando sono arrivato c'era poco entusiasmo. Sono però riuscito a cambiare in meglio la struttura della squadra e siamo soddisfatti per i giocatori attualmente in rosa".